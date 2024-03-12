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Ракурс
В Берлине горел городок для украинских беженцев

В Берлине горел городок для украинских беженцев

12 мар 2024, 20:20
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У Берліні спалахнула пожежа в наметовому містечку для українських біженців.


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Темну хмару диму було видно на кілька кілометрів, передає видання Berliner Zeitung. Загоряння відбулося в наметовому містечку, яке облаштували на території колишнього берлінського аеропорту Тегель. Один із наметів площею 1000 квадратних метрів згорів повністю і в підсумку завалився.

За словами представника Державного управління у справах біженців, ніхто не постраждав. Усі змогли вчасно залишити житло. Рятувальники оглянули дев’ять осіб. У трьох із них легке отруєння димом, але госпіталізація не знадобилася.

У ЗМІ зазначили, що умови проживання в наметовому містечку в Тегелі «драматичні». Біженців розмістили у величезних залах із вузькими ліжками, у кожному секторі — по п’ять двоярусних ліжок. Замість дверей там штори. Жителі скаржилися, що в наметах завелися щури й миші. Однак, деякі біженці залишаються в цьому центрі вже понад півтора року.

Источник: Ракурс


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