У Берліні горіло містечко для українських біженців

https://racurs.ua/ua/n193262-u-berlini-gorilo-mistechko-dlya-ukrayinskyh-bijenciv.html

Ракурс

У Берліні спалахнула пожежа в наметовому містечку для українських біженців.

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Темну хмару диму було видно на кілька кілометрів, передає видання Berliner Zeitung. Загоряння відбулося в наметовому містечку, яке облаштували на території колишнього берлінського аеропорту Тегель. Один із наметів площею 1000 квадратних метрів згорів повністю і в підсумку завалився.

За словами представника Державного управління у справах біженців, ніхто не постраждав. Усі змогли вчасно залишити житло. Рятувальники оглянули дев’ять осіб. У трьох із них легке отруєння димом, але госпіталізація не знадобилася.

У ЗМІ зазначили, що умови проживання в наметовому містечку в Тегелі «драматичні». Біженців розмістили у величезних залах із вузькими ліжками, у кожному секторі — по п’ять двоярусних ліжок. Замість дверей там штори. Жителі скаржилися, що в наметах завелися щури й миші. Однак, деякі біженці залишаються в цьому центрі вже понад півтора року.