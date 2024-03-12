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В Кривом Роге выросло число погибших в результате российского удара
В Кривом Роге выросло число погибших в результате российского удараhttps://racurs.ua/n193263-v-krivom-roge-vyroslo-chislo-pogibshih-v-rezultate-rossiyskogo-udara.htmlРакурс
Керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що кількість загиблих внаслідок російського удару по Кривому Рогу зросла до трьох, 36 людей отримали поранення. Постраждали четверо дітей.
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У місті зайнялися два будинки — п’ятиповерхівка та дев’ятиповерхівка.
На черговий злочин росіян відреагував президент Володимир Зеленський:
Зараз триває рятувальна операція в Кривому Розі. Наслідки російської ракетної атаки. Руйнування в дев’ятиповерховому житловому будинку. Багато поранених, серед них важкі. Є й дитина. Станом на цей час двоє загиблих. Мої співчуття рідним та близьким.
Під завалами шукають людей. Роботи триватимуть скільки потрібно. Я вдячний кожному й кожній, хто працює там, на місці, рятує, надає медичну допомогу. Доручив якнайшвидше забезпечити допомогою всіх, хто цього потребує.
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