В Кривом Роге выросло число погибших в результате российского удара

https://racurs.ua/n193263-v-krivom-roge-vyroslo-chislo-pogibshih-v-rezultate-rossiyskogo-udara.html

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Керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що кількість загиблих внаслідок російського удару по Кривому Рогу зросла до трьох, 36 людей отримали поранення. Постраждали четверо дітей.

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У місті зайнялися два будинки — п’ятиповерхівка та дев’ятиповерхівка.

На черговий злочин росіян відреагував президент Володимир Зеленський:

Зараз триває рятувальна операція в Кривому Розі. Наслідки російської ракетної атаки. Руйнування в дев’ятиповерховому житловому будинку. Багато поранених, серед них важкі. Є й дитина. Станом на цей час двоє загиблих. Мої співчуття рідним та близьким.