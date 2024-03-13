В Рязани из-за атаки беспилотников вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе

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Рязань, через атаку безпілотників спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі. Дрони в ніч на 13 березня завітали й у Воронезьку, Курську, Бєлгородську та Брянську області.

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По нафтозаводу в Рязані завдано удару дронами, визнав місцевий губернатор. Павло Малков підтвердив, що нафтовий завод у Рязані зазнав удару безпілотних літальних апаратів.

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Внаслідок удару почалося спалах. За попередньою інформацією, є постраждалі, — пише Малков у своєму телеграм-каналі, додаючи, що знаходиться на місці події.

Пропагандисти з агентства ТАРС повідомили, що після пожежі на нафтопереробному заводі в Рязані до лікарні доставлено двох людей у стані середнього ступеня важкості.

Це вже третій за два дні російський нафтовий об'єкт, який постраждав від безпілотників.

У ніч на вівторок дрони атакували НПЗ у Нижегородській області та нафтобазу в Орлі. Там почалися сильні пожежі.

ОНОВЛЕНО

Російська влада уранці 13 березня також заявляла про нібито збиття 30 дронів у Воронезькій області та роботу ППО в Ленінградській. Безпілотники бачили росіяни й у Ростовській області. Другий день поспіль росію атакують дронами, зокрема її нафтові об'єкти.