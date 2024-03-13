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СБУ атаковала дронами три из пяти крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в россии
СБУ атаковала дронами три из пяти крупнейших НПЗ в россииhttps://racurs.ua/n193278-sbu-atakovala-dronami-tri-iz-pyati-krupneyshih-npz-v-rossii.htmlРакурс
Уночі СБУ атакувала дронами три нафтопереробних заводи у рф — Рязані, Нижньогородській та Ленінградській областях.
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Про це «Суспільне» повідомили джерела у правоохоронних органах. Там зазначили, що атаковані сьогодні НПЗ входять у топ-5 найбільших заводів у росії.
Також СБУ разом з іншими представниками Сил оборони атакували дронами авіабазу ВПС рф у Бутурлінівці та військовий аеродром у Воронежі.
На рязанському нафтопереробному заводі зафіксовано влучання у вакуумну установку, пише Defence Express. Це означає ймовірну зупинку виробництва на підприємстві на тривалий час.
Завод знаходиться за 450 км від кордону з Україною.
Слід відзначити високу точність влучання, бо у випадку із вакуумними установками на НПЗ йдеться, що «пташка» має влучити у своєрідну «колону» діаметром кілька метрів та висотою в кілька десятків метрів, — пише видання.
Джерела «Укрінформу» підтверджують, що ці атаки — продовження низки спецоперацій по ворожих НПЗ, які раніше розпочала Служба безпеки.
Ми системно реалізуємо детально прораховану стратегію щодо зменшення економічного потенціалу рф. Наше завдання — позбавити ворога ресурсів і зменшити потік нафтових грошей та палива, які рф направляє безпосередньо на війну, на вбивства наших громадян, — додає джерело.
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