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Ракурс
СБУ атакувала дронами три з п'яти найбільших нафтопереробних заводів у росії

СБУ атакувала дронами три з п’яти найбільших нафтопереробних заводів у росії

13 бер 2024, 11:16
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Уночі СБУ атакувала дронами три нафтопереробних заводи у рф — Рязані, Нижньогородській та Ленінградській областях.


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Про це «Суспільне» повідомили джерела у правоохоронних органах. Там зазначили, що атаковані сьогодні НПЗ входять у топ-5 найбільших заводів у росії.

Також СБУ разом з іншими представниками Сил оборони атакували дронами авіабазу ВПС рф у Бутурлінівці та військовий аеродром у Воронежі.

На рязанському нафтопереробному заводі зафіксовано влучання у вакуумну установку, пише Defence Express. Це означає ймовірну зупинку виробництва на підприємстві на тривалий час.

Завод знаходиться за 450 км від кордону з Україною.

Слід відзначити високу точність влучання, бо у випадку із вакуумними установками на НПЗ йдеться, що «пташка» має влучити у своєрідну «колону» діаметром кілька метрів та висотою в кілька десятків метрів, — пише видання.

Джерела «Укрінформу» підтверджують, що ці атаки — продовження низки спецоперацій по ворожих НПЗ, які раніше розпочала Служба безпеки.

Ми системно реалізуємо детально прораховану стратегію щодо зменшення економічного потенціалу рф. Наше завдання — позбавити ворога ресурсів і зменшити потік нафтових грошей та палива, які рф направляє безпосередньо на війну, на вбивства наших громадян, — додає джерело.

Джерело: Ракурс


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