Ракетники и авиация ВСУ нанесли оккупантам потери. Фото:

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Українські військові влаштували російським окупантам «просмажування» на фронті.

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Ракетники ЗСУ упродовж середи уразили один район зосередження ворожого особового складу. А авіація Повітряних сил прицільно ударила по семи районах зосередження військової техніки, озброєння та живої сили супротивника. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 13 березня.

На фронті упродовж доби відбулося 70 бойових зіткнень. Найскладніше захисникам було на двох напрямках. Зокрема, на Новопавлівському напрямку ворог намагався атакувати 19 разів, але українські підрозділи продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області. А на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 14 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке та Первомайське.

Чотири рази ворог намагався йти в атаку на Куп’янському напрямку, по п’ять атак було відбито на Лиманському та Оріхівському напрямках. Три атаки ворог провів на Бахмутському напрямку, але безуспішно. А на Херсонському напрямку протягом доби противник здійснив дві безуспішні штурмові дії на позиції ЗСУ.

Нагадаємо, речник ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій 13 березня спростував заяви окупантів про захоплення селища Невельське на Авдіївському напрямку. Командування запевнило, що ЗСУ продовжують утримувати цей населений пункт.