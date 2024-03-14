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Ракурс
Дроны атаковали две области россии. Фото:

Налет дронов произошел на две области россии (ВИДЕО)

14 мар 2024, 09:19
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Атака дронів була здійснена на дві російські області у ніч на 14 березня.


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Засоби протиповітряної оборони працювали у Бєлгородській та Курській областях. А вже вранці російське Міністерство оборони виступило із заявою про начебто відбиття повітряної атаки. У відомстві традиційно заявили про «припинення спроби» здійснення ударів. Про це Міноборони рф повідомило у Telegram.

У заяві вказується про «перехоплення та знищення» загалом 25 безпілотників. При цьому 14 БПЛА нібито збили в небі на Бєлгородською областю, а ще 11 — над Курською областю. Традиційно ворог в атаці звинуватив Україну.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що внаслідок прильоту в легковий автомобіль загинув водій. Також на лінію швидкої допомоги надійшло звернення про двох постраждалих жінок та одного чоловіка.

У Бєлгороді є пошкодження у двох приватних домоволодіннях та на території одного із закладів охорони здоровʼя.

Нагадаємо, 13 березня Україна завдала ударів дронами по трьох нафтопереробних заводах у росії — Рязані, Нижньогородській та Ленінградській областях. Також безпілотники атакували Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області рф.

Источник: Ракурс


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