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Ракурс
Национальная полиция опубликовала кадры первых минут после прилета в Винницкой области, где погибли супруги

Национальная полиция опубликовала кадры первых минут после прилета в Винницкой области, где погибли супруги (ВИДЕО)

15 мар 2024, 09:41
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У житловий будинок під Вінницею увечері 14 березня влучив збитий «Шахед».


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Про це повідомила Національна поліція та публікує кадри перших хвилин після прильоту.

Загинули дві людини: господар будинку та його дружина. Їхнього 26-річного сина вдалося дістати з-під завалів.

Також на Тульчинщині пошкоджено легковий автомобіль, біля якого було двоє хлопців 16 та 17 років. Вони госпіталізовані.

Источник: Ракурс


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