Национальная полиция опубликовала кадры первых минут после прилета в Винницкой области, где погибли супруги

Национальная полиция опубликовала кадры первых минут после прилета в Винницкой области, где погибли супруги (ВИДЕО)

https://racurs.ua/n193343-nacionalnaya-policiya-opublikovala-kadry-pervyh-minut-posle-prileta-v-vinnickoy-oblasti-gde.html

15 мар 2024, 09:41 999

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