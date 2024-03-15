Національна поліція опублікувала кадри перших хвилин після прильоту на Вінничині, де загинуло подружжя

https://racurs.ua/ua/n193343-nacionalna-policiya-opublikuvala-kadry-pershyh-hvylyn-pislya-prylotu-na-vinnychyni-de-zagynulo.html

Ракурс

У житловий будинок під Вінницею увечері 14 березня влучив збитий «Шахед».

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Про це повідомила Національна поліція та публікує кадри перших хвилин після прильоту.

Загинули дві людини: господар будинку та його дружина. Їхнього 26-річного сина вдалося дістати з-під завалів.

Також на Тульчинщині пошкоджено легковий автомобіль, біля якого було двоє хлопців 16 та 17 років. Вони госпіталізовані.