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Ракурс
Національна поліція опублікувала кадри перших хвилин після прильоту на Вінничині, де загинуло подружжя

Національна поліція опублікувала кадри перших хвилин після прильоту на Вінничині, де загинуло подружжя (ВІДЕО)

15 бер 2024, 09:41
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У житловий будинок під Вінницею увечері 14 березня влучив збитий «Шахед».


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Про це повідомила Національна поліція та публікує кадри перших хвилин після прильоту.

Загинули дві людини: господар будинку та його дружина. Їхнього 26-річного сина вдалося дістати з-під завалів.

Також на Тульчинщині пошкоджено легковий автомобіль, біля якого було двоє хлопців 16 та 17 років. Вони госпіталізовані.

Джерело: Ракурс


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