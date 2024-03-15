Неизвестные добрые БПЛА атаковали еще один НПЗ в рф

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Ракурс

У ніч на 15 березня українські безпілотники атакували підприємство «Первый завод» у Калузькій області рф, яке займається переробкою нафти.

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Про це повідомив співрозмовник кількох українських медіа в ГУР.

Окремо він наголосив, що це підприємство путінський режим використовував у військових цілях.

Вранці губернатор Калузької області заявив, що в регіоні нібито збито чотири безпілотники.

Насправді збитий лише один безпілотник, а троє влучили у нафтопереробне обладнання нафтохімічного заводу «Перший Завод» у селищі Полотняний завод. Сталася пожежа. Обладнання зазнало пошкоджень. Ніхто не постраждав, — повідомляє джерело.

Що відомо по удари по російських НПЗ

Удари України по найбільших російських нафтопереробних заводах, на які припадає понад 12% виробництва палива в країні, спричинили різкий стрибок оптових цін на бензин. Внаслідок постійних атак росія може втратити 8−9% виробництва, цитує «Дзеркало тижня» завідувача сектору економічного департаменту Інституту енергетики та фінансів (ІЕФ) Сєргєй Кондратьєв.

Вартість АІ-95 на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі в четвер, 14 березня, досягла піврічного максимуму — 60 299 рублів за тонну. За два дні котирування зросли більш ніж на дві тисячі рублів, або майже 4%.

До рекорду з початку року подорожчало зимове дизпаливо: воно тепер коштує 68 946 рублів за тонну. Ще в середині січня ціни трималися нижче 60 тисяч рублів.

Ціна бензину АІ-92 зросла на 3,3% за два дні й опинилася на максимумі з листопада — 49 578 рублів за тонну за національним індексом. Паливо дорожчає в міру того, як російські НПЗ один за одним виходять з ладу. Зокрема, у вівторок атаку безпілотників було здійснено на НПЗ «Нижегороднефтеоргсинтез», що належить «Лукойлу». У середу, зупинив роботу найбільший НПЗ «Роснефти» в Рязанській області, на який припадає майже 5% усієї нафтопереробки у рф.

За оцінкою Кондратьєва, унаслідок завданих збитків росія може втратити 8−9% виробництва бензину. За словами експерта, ситуація на ринку може стати напруженою, якщо пошкоджені установки не вийде швидко відремонтувати. Раніше російські ЗМІ, посилаючись на представників уражених НПЗ, повідомляли, що їхнє відновлення може тривати щонайменше по кілька місяців.