Премьер Чехии скрыл от Словакии часть данных о закупке боеприпасов для Украины

https://racurs.ua/n193345-premer-chehii-skryl-ot-slovakii-chast-dannyh-o-zakupke-boepripasov-dlya-ukrainy.html

Ракурс

Премʼєр Чехії Петр Фіала на зустрічі із союзниками в Парижі приховав деякі деталі щодо 800 тис. боєприпасів для України через присутність прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

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Чеське видання Aktualne пише, що йдеться про зустріч союзників 3 тижні тому. Фіала планував детальніше розповісти про те, де Чехія знайшла таку кількість снарядів за межами ЄС, але приховав стратегічно важливу інформацію, побоюючись, що через Фіцо дані отримає Москва.

За інформацією видання, Фіала викреслив декілька деталей зі своєї промови, побоюючись, що через Фіцо стратегічно важлива інформація може стати відомою у Москві.

Йдеться про зустріч союзників 3 тижні тому у Парижі, яку скликав Емманюель Макрон з метою обміну думками про те, як можна спільними зусиллями закрити найбільш нагальні потреби України.

Початково Фіала планував детальніше розповісти про те, де Чехія «знайшла» 800 тисяч снарядів, які можна викупити для України у третіх країнах, у тому числі про їхнє походження та вартість.

На зустрічі очікували близько 15 лідерів, та згодом стало відомо, що їх доєднається більше, у тому числі Роберт Фіцо, тому Фіала нібито викреслив декілька деталей зі своєї початкової промови.

Співрозмовник видання серед чеських дипломатів сказав, що Фіала потім повідомив ці деталі кільком лідерам в окремих розмовах.