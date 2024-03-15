Ракурсhttps://racurs.ua/
Президент Евросовета поздравил путина с победой на выборах - Нет оппозиции, свободы и выбора
Президент Евросовета поздравил путина с победой на выборах — Нет оппозиции, свободы и выбораhttps://racurs.ua/n193358-prezident-evrosoveta-pozdravil-putina-s-pobedoy-na-vyborah-net-oppozicii-svobody-i-vybora.htmlРакурс
Президент Євроради Шарль Мішель саркастично привітав диктатора володимира путіна з перемогою на президентських виборах, які сьогодні розпочалися в росії.
.
Хочу привітати володимира путіна з його вражаючою перемогою на виборах, що розпочалися сьогодні. Немає опозиції. Немає свободи. Немає вибору, — написав Мішель на своїй сторінці в соцмережі Х.
Нагадаємо, на виборах в Московії зареєстровані чотири кандидати — путін, Леонід Слуцький із ЛДПР, комуніст Микола Харитонов та Владислав Даванков із партії «Нові люди». Жодного опозиційного чи антивоєнного кандидата Центральна виборча комісія не зареєструвала.
Українська влада закликає українців, які проживають в окупації або вимушено перебувають у росії, не брати участь у псевдовиборах.
У США та ЄС раніше заявили, що не визнають проведення так званих виборів на окупованих територіях України.
Голосування у рф триватиме три дні, у третині регіонів воно буде, зокрема, електронним. Немає жодних сумнівів, що за його підсумками президентом вп’яте стане путін.
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Смерть экссоветницы Кучмы, бывшей заместительницы генпрокурора Ольги Колинько и первые промахи полиции
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...