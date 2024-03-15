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Президент Евросовета поздравил путина с победой на выборах - Нет оппозиции, свободы и выбора

Президент Евросовета поздравил путина с победой на выборах — Нет оппозиции, свободы и выбора

15 мар 2024, 14:48
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Президент Євроради Шарль Мішель саркастично привітав диктатора володимира путіна з перемогою на президентських виборах, які сьогодні розпочалися в росії.


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Хочу привітати володимира путіна з його вражаючою перемогою на виборах, що розпочалися сьогодні. Немає опозиції. Немає свободи. Немає вибору, — написав Мішель на своїй сторінці в соцмережі Х.

Нагадаємо, на виборах в Московії зареєстровані чотири кандидати — путін, Леонід Слуцький із ЛДПР, комуніст Микола Харитонов та Владислав Даванков із партії «Нові люди». Жодного опозиційного чи антивоєнного кандидата Центральна виборча комісія не зареєструвала.

Українська влада закликає українців, які проживають в окупації або вимушено перебувають у росії, не брати участь у псевдовиборах.

У США та ЄС раніше заявили, що не визнають проведення так званих виборів на окупованих територіях України.

Голосування у рф триватиме три дні, у третині регіонів воно буде, зокрема, електронним. Немає жодних сумнівів, що за його підсумками президентом вп’яте стане путін.

Источник: Ракурс


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