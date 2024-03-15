Президент Евросовета поздравил путина с победой на выборах - Нет оппозиции, свободы и выбора

https://racurs.ua/n193358-prezident-evrosoveta-pozdravil-putina-s-pobedoy-na-vyborah-net-oppozicii-svobody-i-vybora.html

Ракурс

Президент Євроради Шарль Мішель саркастично привітав диктатора володимира путіна з перемогою на президентських виборах, які сьогодні розпочалися в росії.

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Хочу привітати володимира путіна з його вражаючою перемогою на виборах, що розпочалися сьогодні. Немає опозиції. Немає свободи. Немає вибору, — написав Мішель на своїй сторінці в соцмережі Х.

Нагадаємо, на виборах в Московії зареєстровані чотири кандидати — путін, Леонід Слуцький із ЛДПР, комуніст Микола Харитонов та Владислав Даванков із партії «Нові люди». Жодного опозиційного чи антивоєнного кандидата Центральна виборча комісія не зареєструвала.

Українська влада закликає українців, які проживають в окупації або вимушено перебувають у росії, не брати участь у псевдовиборах.