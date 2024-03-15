Во время заседания Совбеза ООН, скриншот видео

https://racurs.ua/n193373-radbez-oon-provodit-zasidannya-cherez-prezidentski-vibori-na-tot-translyaciya.html

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Рада безпеки ООН проводить засідання щодо проведення росією так званих «президентських виборів» на тимчасово окупованих територіях України.

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Це засідання ініціювала Україна. Головуватиме на Раді безпеки заступник генерального секретаря ООН з політичних питань і питань розбудови миру Розмарі Дікарло.

Перед засідання Ради безпеки ООН постпред України при ООН Сергій Кислиця зачитав спільну заяву майже 60 країн, котрі виступили із засудженням спроб рф організувати незаконні «вибори» на ТОТ, повідомляє агентство «Укрінформ».

Заяву підписали, крім України та країн Європи, Японія, Австралія, Аргентина, Канада, Ліберія, Маршаллові острови, Нова Зеландія, Палау, Південна Корея, США, Уругвай, Чилі, Коста-Ріка та Ізраїль.

Ми найрішучішим чином засуджуємо нелегітимні спроби Російської Федерації організувати «вибори» президента Росії на тимчасово окупованих територіях у межах міжнародно визнаної території України, — зазначають автори документа.

Проведення виборів на території іншої держави-члена ООН без її згоди є відвертим нехтуванням принципів суверенітету та територіальної цілісності. Згідно з міжнародним правом такі вибори не мають жодної юридичної сили, — наголошується у заяві.

У заяві вказано, що:

відповідно до резолюції Генасамблеї ООН від 12 жовтня 2022 року спроби рф провести так звані «референдуми» у вересні 2022-го в окремих районах Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей України є недійсними з точки зору міжнародного права й не можуть бути підставою для будь-якої зміни статусу цих регіонів України;

відповідно до іншої резолюції — від 27 березня 2014 року — це саме стосується «референдумів», проведених росією в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.

Країни-підписанти закликали всі держави й міжнародні організації не визнавати жодних змін статусу цих регіонів і утримуватися від будь-яких дій чи угод, які могли б бути витлумачені як визнання зміненого статусу.

Джерело: «Укрінформ»