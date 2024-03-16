Беспилотники атаковали сразу два нефтеперерабатывающих завода в Самарской области россии

https://racurs.ua/n193376-bespilotniki-atakovali-srazu-dva-neftepererabatyvauschih-zavoda-v-samarskoy-oblasti-rossii-video.html

Ракурс

У росії заявили, що у ніч проти 16 березня безпілотники атакували нафтопереробний завод у Сизрані, а також Новокуйбишевський НПЗ, що у Самарській області рф.

.

Суботнього ранку безпілотники успішно атакували одразу два нафтові підприємства московії. На одному з відео чути, як безпілотник намагаються збити, однак безрезультатно.

На обох заводах спалахнули пожежі.

Перший дрон о 6.00 атакував територію нафтопереробного заводу у Сизрані. У цей же час кілька інших дронів атакували Новокуйбишівське НПЗ. Там також почалася пожежа.

З початку тижня не менше трьох великих російських НПЗ зазнали атак дронів. У середу були атаковані Рязанський нафтопереробний завод та Новошахтинський заводу нафтопродуктів у Ростовській області. У вівторок, внаслідок попадання дрона, був також пошкоджений НПЗ, що належить «Лукойлу» у місті Кстово під Нижнім Новгородом.

Як підрахувало агентство Bloomberg, на ці три НПЗ припадає близько 12% потужностей hосії з переробки нафти.

Джерело Української служби Бі-бі-сі у силових структурах заявляло, що Україна за допомогою таких атак реалізує «докладно прораховану стратегію щодо зменшення економічного потенціалу hосії». Офіційно Київ не брав на себе відповідальності за атаки на заводи.