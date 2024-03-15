Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты нанесли ракетный удар по Конотопу, фото: «Конотоп.City»

Рашисты нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Конотопа — ОВА

15 мар 2024, 22:54
999

Російські загарбники сьогодні, 15 березня, завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Конотоп на Сумщині.


.

Про це повідомляє прес-служба Сумської ОВА.

На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ракетного удару уточнюються, — вказано в повідомленні.

Також про завдання ракетного удару по Конотопу повідомив мер міста Артем Семеніхін.

На місці ворожого удару по місту Конотоп працюють відповідні рятувальні служби. Наслідки уточнюються, — зазначив він.

У Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ сьогодні ввечері повідомлялося про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщині та Донеччині.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров