Ракурсhttps://racurs.ua/
Обезвреживание российской авиабомбы, фото: полиция Сумской области
Российскую управляемую авиабомбу обезвредили на Сумщине (ФОТО)https://racurs.ua/n193371-rossiyskuu-upravlyaemuu-aviabombu-obezvredili-na-sumschine-foto.htmlРакурс
На Сумщині вибухотехніки поліції знищили 500-кілограмову керовану авіабомбу росіян.
.
Про це сьогодні, 15 березня, повідомляє прес-служба поліції Сумської області.
До поліції на лінію 102 надійшло повідомлення про авіаційну бомбу, яка впала в одному з сіл Охтирського району неподалік від кордону та не вибухнула. Того ж дня мобільна група відділу вибухотехнічної служби ГУНП в Сумській області вирушила на місце події аби знищити надзвичайно небезпечний ворожий снаряд, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що авіабомбу фугасної дії ФАБ-500М62 виявили у дворі приватного будинку.
Саме таких у росіян багато, і останнім часом вони їх активно застосовують для нанесення ударів по Україні, приладнуючи до неї універсальний модуль планерування і корекції. — УМПК. З ним бомба летить на відстань кілька десятків кілометрів від місця скиду з літака, і вражає якусь ціль чи площу, — зазначив начальник відділу вибухотехнічної служби ГУНП в Сумській області Ігор Черняк.
Черняк зазначив, що зазвичай удари такими російськими авіабомбами не є дуже точними, але 300 кг вибухівки в середині цього снаряду під час вибуху спричиняють значні руйнування та людські жертви.
В цьому випадку людям поталанило, бо після влучання в сільський будинок, бомба пробила його дах, стіни, проорала двір та зупинилася поряд з господарською будівлею, — наголошують у поліції.
Вибухотехніки провели знешкодження авіабомби та транспортували її в безпечне місце, подалі від людських осель, де знищили за допомогою накладного заряду вибухівки шляхом електричного підриву.
У поліції наголошують на необхідності бути надзвичайно обережними при виявленні боєприпасів, що не спрацювали.
Пам’ятайте, таких вибухонебезпечних предметів не можна навіть торкатися! У випадку виявлення снарядів, мін, гранат, ракет чи їх елементів, а також будь яких інших вибухонебезпечних предметів, прохання повідомляти поліцію за телефоном 102, військових, ДСНС або органи місцевої влади, — наголошують у поліції.
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Смерть экссоветницы Кучмы, бывшей заместительницы генпрокурора Ольги Колинько и первые промахи полиции
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...