Знешкодження російської авіабомби, фото: поліція Сумської області

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Ракурс

На Сумщині вибухотехніки поліції знищили 500-кілограмову керовану авіабомбу росіян.

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Про це сьогодні, 15 березня, повідомляє прес-служба поліції Сумської області.

До поліції на лінію 102 надійшло повідомлення про авіаційну бомбу, яка впала в одному з сіл Охтирського району неподалік від кордону та не вибухнула. Того ж дня мобільна група відділу вибухотехнічної служби ГУНП в Сумській області вирушила на місце події аби знищити надзвичайно небезпечний ворожий снаряд, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що авіабомбу фугасної дії ФАБ-500М62 виявили у дворі приватного будинку.

Саме таких у росіян багато, і останнім часом вони їх активно застосовують для нанесення ударів по Україні, приладнуючи до неї універсальний модуль планерування і корекції. — УМПК. З ним бомба летить на відстань кілька десятків кілометрів від місця скиду з літака, і вражає якусь ціль чи площу, — зазначив начальник відділу вибухотехнічної служби ГУНП в Сумській області Ігор Черняк.

Черняк зазначив, що зазвичай удари такими російськими авіабомбами не є дуже точними, але 300 кг вибухівки в середині цього снаряду під час вибуху спричиняють значні руйнування та людські жертви.

В цьому випадку людям поталанило, бо після влучання в сільський будинок, бомба пробила його дах, стіни, проорала двір та зупинилася поряд з господарською будівлею, — наголошують у поліції.

Вибухотехніки провели знешкодження авіабомби та транспортували її в безпечне місце, подалі від людських осель, де знищили за допомогою накладного заряду вибухівки шляхом електричного підриву.

У поліції наголошують на необхідності бути надзвичайно обережними при виявленні боєприпасів, що не спрацювали.