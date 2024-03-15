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Последствия российского ракетного удара по Одессе, фото: ГСЧС

В Одессе количество жертв российского ракетного удара возросло до 20

15 мар 2024, 20:24
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В Одесі до 20 зросла кількість жертв ракетного удару, завданого рашистами сьогодні, 15 березня, близько 11.00.


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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

У відомстві зазначають, що серед жертв сьогоднішнього російського ракетного терору по Одещині — 29-річний водій-пожежний Денис Колесніков.

Денис отримав травми несумісні з життям на місці повторного ворожого ракетного обстрілу цивільної інфраструктури, під час виконання службових обовʼязків, — зазначають у ДСНС.

Фото: ДСНС

Нагадаємо, серед жертв сьогоднішнього ракетного удару по Одесі — колишній заступник міського голови Сергій Тетюхін та командир батальйону «Цунамі», екс-начальник патрульної поліції області Олександр Гостіщев.

Источник: Ракурс


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