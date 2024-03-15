Наталья Гуменюк, скриншот видео

https://racurs.ua/n193365-rashisty-udarili-po-odesse-iskanderami-iz-okkupirovannogo-kryma-gumenuk.html

Ракурс

Удар по Одесі сьогодні, 15 березня, рашисти, ймовірно, завдали ракетами «Іскандер-М» з тимчасово окупованого Криму.

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Про це заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє «Радіо Свобода».

За її словами, за попередньою інформацією, було дві ракети. В результаті:

зруйновано триповерхову будівлю рекреаційного об'єкту;

пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків;

пошкоджено станцію техобслуговування.

В Одеській ОВА наразі повідомляють про 16 загиблих.

Відомо, що серед загиблих — колишній заступник міського голови Сергій Тетюхін та командир батальйону «Цунамі», екс-начальник патрульної поліції області Олександр Гостіщев. Про це на своїх сторінках у соцмережах повідомили депутати Одеської міської ради Андрій Вагапов та Одеської районної ради Віталій Барвіненко, а також мер Одеси Геннадій Труханов.

Гостіщев у 2019 році очолив патрульну поліцію Одеської області, а у 2021 році став заступником начальника поліції Одещини. Після початку повномасштабного російського вторгнення став командиром батальйону «Цунамі».

Тетюхін звільнився з міської ради восени 2023 року та мобілізувався до ЗСУ. У міськраді він спочатку працював директором департаменту економічного розвитку, згодом — очолював департамент транспорту, був заступником міського голови, а з травня 2023 року — першим заступником мера.