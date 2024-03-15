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Последствия ракетного удара по Одессе, фото: ГСЧС

73 человека получили ранения в результате ракетного удара по Одессе — МВД

15 мар 2024, 17:27
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Російські загарбники сьогодні, 15 березня, завдали ракетного удару по Одесі. Наразі відомо про 16 загиблих, серед яких співробітник ДСНС — рятувальники прибули для надання допомоги постраждалим, коли росіяни завдали повторного удару.


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Загалом 73 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

На жаль, маємо втрати й серед особового складу Національної поліції. Сильні, безстрашні бійці. Без цифр, але з великою повагою до кожного загиблого, — наголосив він.

Ракетну атаку рашисти здійснили близько 11.00. 16 березня в Одесі та області оголосять жалобу.

Источник: Ракурс


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