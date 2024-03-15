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Наслідки ракетного удару по Одесі, фото: ДСНС
73 людини отримали поранення внаслідок ракетного удару по Одесі — МВСhttps://racurs.ua/ua/n193364-73-ludyny-otrymaly-poranennya-vnaslidok-raketnogo-udaru-po-odesi-mvs.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 15 березня, завдали ракетного удару по Одесі. Наразі відомо про 16 загиблих, серед яких співробітник ДСНС — рятувальники прибули для надання допомоги постраждалим, коли росіяни завдали повторного удару.
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Загалом 73 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник МВС Ігор Клименко.
На жаль, маємо втрати й серед особового складу Національної поліції. Сильні, безстрашні бійці. Без цифр, але з великою повагою до кожного загиблого, — наголосив він.
Ракетну атаку рашисти здійснили близько 11.00. 16 березня в Одесі та області оголосять жалобу.
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