Последствия ракетного удара по Одессе 15 марта, фото: ГСЧС Одесщины

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В Одесі зросла до 16 кількість жертв російського ракетного удару по місту, котрий стався сьогодні, 15 березня. Ще 55 людей з пораненнями перебувають у лікарні.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Тим часом, вже більше 200 одеситів та гостей міста після ворожої атаки здали кров для постраждалих, ще близько сотні людей стоять у чергах біля пунктів прийому, — додав він.

У ДСНС повідомляють, що серед загиблих — один рятувальник. Ще вісім співробітників ДСНС постраждали.

На місці події працюють психологи ДСНС та Нацполіції, які надають психологічну допомогу людям. Всім постраждалим надається необхідна допомога, — зазначають у відомстві. — Через загрозу повторних обстрілів з боку ворога рятувальники змушені періодично переривати роботи та перебувати в укриттях.

Ракетну атаку рашисти здійснили близько 11.00. Завтра, 16 березня, в Одесі та області оголосять жалобу.