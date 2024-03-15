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Ракурс
Рашисти здійснили ракетний удар по Конотопу, фото: «Конотоп.City»

Рашисти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Конотопа — ОВА

15 бер 2024, 22:54
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Російські загарбники сьогодні, 15 березня, завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Конотоп на Сумщині.


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Про це повідомляє прес-служба Сумської ОВА.

На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ракетного удару уточнюються, — вказано в повідомленні.

Також про завдання ракетного удару по Конотопу повідомив мер міста Артем Семеніхін.

На місці ворожого удару по місту Конотоп працюють відповідні рятувальні служби. Наслідки уточнюються, — зазначив він.

У Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ сьогодні ввечері повідомлялося про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщині та Донеччині.

Джерело: Ракурс


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