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Рашисти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Конотопа — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n193375-rashysty-zavdaly-raketnogo-udaru-po-cyvilniy-infrastrukturi-konotopa-ova.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 15 березня, завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Конотоп на Сумщині.
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Про це повідомляє прес-служба Сумської ОВА.
На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ракетного удару уточнюються, — вказано в повідомленні.
Також про завдання ракетного удару по Конотопу повідомив мер міста Артем Семеніхін.
На місці ворожого удару по місту Конотоп працюють відповідні рятувальні служби. Наслідки уточнюються, — зазначив він.
У Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ сьогодні ввечері повідомлялося про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщині та Донеччині.
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