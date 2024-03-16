В Белгородской области бойцы российского сопротивления взяли в плен 25 военных с офицером ВС россии

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У Білгородській області ha бійці російського спротиву взяли у полон 25 військових з офіцером збройних сил росії.

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У формуванні «Русский добровольческий корпус» розповіли, що у полон до них потрапив старший лейтенант. Бійці також показали допит полоненого офіцера, який заявив, що він командир в інженерно-саперній роті військової частини 54708.

За словами полоненого, під час виконання завдання з мінування території його машина потрапила під обстріл з боку «РДК». Російський старший лейтенант Олексій додав, що всі загинули, хто був разом з ним під час виконання завдання.

Я єдиний залишився живий, і мене взяли в полон, — розповів російський військовий.

Окрім офіцера, «Русский добровольческий корпус» показав понад два десятки полонених, яких розмістили у трьох машинах.

Командир формування «РДК» Денис Капустін зазначив, що заяви російської влади про втрати російського спротиву не відповідають дійсності.

Усі заяви МО рф про знищення РДК у повному складі — чергова брехня. Обмежена військова операція у Білгородській та Курській областях триває і ось підтвердження — нова партія полонених військових ЗС рф, — розповів Денис Капустін.

Нагадаємо, 12 березня з’явилася інформація про те, що російські добровольці, які воюють на боці України, розпочали спільну операцію у Бєлгородській та Курській областях. У формуванні «Легион Свобода россии» заявили, що йдуть, щоб «звільнити росіян від злиднів, бідності та страху». У Сибірському батальйоні повідомили, що «почали виконувати обіцянку повалити злочинний диктаторський режим у рф зі зброєю в руках».

14 березня російський спротив закликав жителів Курської та Бєлгородської областей росії терміново евакуюватися у зв’язку з проведенням обмеженої військової операції.