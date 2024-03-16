Позор для Баварии – трое политиков из «Альтернативы для Германии» приехали «следить за выборами» в рф

https://racurs.ua/n193390-pozor-dlya-bavarii-troe-politikov-iz-alternativy-dlya-germanii-priehali-sledit-za-vyborami.html

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У неділю, 17 березня, у росії відбудеться останній день голосування. Незалежних спостерігачів за виборами від Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) чи Організації об'єднаних націй до нього не допущено.

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Проте до росії приїхали німецькі політики з партії «Альтернатива для Німеччини» (АДГ), повідомляє Bild.

Троє депутатів земельного парламенту від Баварії — Ульріх Зінгер, Олена Роон та Андреас Юрко — вирушили до Москви: за їхніми словами, вони мають намір стежити за тим, щоб вибори проходили чесно. Усі три депутати отримали запрошення від Громадської палати рф.

В інтерв’ю Bayerischer Rundfunk парламентарі розповіли, що перевірятимуть безбар'єрне середовище на виборчих дільницях, а також стежитимуть за тим, щоб там були спеціальні бланки для сліпих людей.

Керівництво парламентської групи АдГ у парламенті землі Баварія виступає проти поїздки своїх представників до Москви.

Парламентська група категорично відкидає цю поїздку, — заявила її голова Катрін Ебнер-Штайнер.

Федеральна виконавча рада АдГ також рекомендувала депутатам не їздити на вибори до росії. Крім того, парламентаріїв розкритикували представники інших партій.