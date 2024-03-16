россия в Одессе прицельно ударила по военным, СБУ должна найти предателей - нардеп

https://racurs.ua/n193391-rossiya-v-odesse-pricelno-udarila-po-voennym-sbu-doljna-nayti-predateley-nardep.html

Ракурс

Унаслідок російськох балістичної атаки на Одесу 15 березня загинули ексзаступник мера Сергій Тетюхін та командир батальйону «Цунамі» Олександр Гостіщев.

.

Соломія Бобровська, народна депутатка України (фракція «Голос»), член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, резервістка Сил спеціальних операцій ЗСУ закликала українські спецслужби якнайшвидше виявити колаборантів та зрадників, які здали локацію і знали про можливе перебування (на так званій Дачі Ковалевського — «Ракурс») ключових для Національної гвардії України та Головного управління Національної поліції військових.

Одещина й українці мають знати прізвища та обличчя зрадників, — написала Бобровська у Фейсбук.

Вона вважає, що Одеській області давно пора було «зайнятися самоочищенням і активною роботою щодо виявлення агентурних мереж».