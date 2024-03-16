Семья погибшей в марте 2022 года украинской журналистки подала иск против Fox News

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Родина української журналістки Олександри Кувшинової, яка загинула у березні 2022 року внаслідок артилерійського обстрілу рф, подала позов проти Fox News.

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У позові телекомпанію звинувачують у недбалості, оскільки, як стверджується, вона відправила журналістів у зону активних бойових дій, попри численні попередження місцевих чиновників і консультанта з питань безпеки, який рекомендував їм не робити цього, пише 16 березня «Укрінформ».

Батьки загиблої у березні 2022 року 24-річної Олександри Кувшинової подали позов до Верховного суду штату Нью-Йорк разом з Шейном Томсоном, радником з питань безпеки SEPAR, британської охоронної агенції, яка на той час працювала за контрактом з Fox News.

Батько загиблої журналістки Олександр вважає, що його донька була безпідставно піддана небезпеці.

Окрім Кувшинової, 14 березня 2022 року загинули ще кілька людей, серед яких оператор Fox News з багаторічним стажем П'єр Закжевські.

П'єр працював з камерою в зонах бойових дій та висвітлював майже всі міжнародні новини для Fox News від Іраку до Афганістану та Сирії протягом своєї тривалої роботи у нас, — зауважила у березні 2022 року генеральний директор Fox News Media Сюзанна Скотт.

Закревський та Кувшинова загинули внаслідок артилерійського обстрілу з боку російських окупантів у Горенці під Києвом.

До цього ще один журналіст FoxNews Бенджамін Холл був поранений.