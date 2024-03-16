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Семья погибшей в марте 2022 года украинской журналистки подала иск против Fox News
Семья погибшей в марте 2022 года украинской журналистки подала иск против Fox Newshttps://racurs.ua/n193392-semya-pogibshey-v-marte-2022-goda-ukrainskoy-jurnalistki-podala-isk-protiv-fox-news.htmlРакурс
Родина української журналістки Олександри Кувшинової, яка загинула у березні 2022 року внаслідок артилерійського обстрілу рф, подала позов проти Fox News.
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У позові телекомпанію звинувачують у недбалості, оскільки, як стверджується, вона відправила журналістів у зону активних бойових дій, попри численні попередження місцевих чиновників і консультанта з питань безпеки, який рекомендував їм не робити цього, пише 16 березня «Укрінформ».
Батьки загиблої у березні 2022 року 24-річної Олександри Кувшинової подали позов до Верховного суду штату Нью-Йорк разом з Шейном Томсоном, радником з питань безпеки SEPAR, британської охоронної агенції, яка на той час працювала за контрактом з Fox News.
Батько загиблої журналістки Олександр вважає, що його донька була безпідставно піддана небезпеці.
Окрім Кувшинової, 14 березня 2022 року загинули ще кілька людей, серед яких оператор Fox News з багаторічним стажем П'єр Закжевські.
П'єр працював з камерою в зонах бойових дій та висвітлював майже всі міжнародні новини для Fox News від Іраку до Афганістану та Сирії протягом своєї тривалої роботи у нас, — зауважила у березні 2022 року генеральний директор Fox News Media Сюзанна Скотт.
Закревський та Кувшинова загинули внаслідок артилерійського обстрілу з боку російських окупантів у Горенці під Києвом.
До цього ще один журналіст FoxNews Бенджамін Холл був поранений.
Крім того, у перші місяці повномасштабної війни рф в Україні російські військові вбили в Ірпені журналіста Брента Рено, котрий працював на американське видання Time. Його колега, фотокореспондент The New York Times, Хуан Арредондо був поранений. Рено працював над проектом TIME Studios, присвяченим глобальній кризі біженців.
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