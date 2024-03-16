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ВСУ уничтожили российскую ДРГ в Сумской области. Фото:

ВСУ уничтожили российскую ДРГ на севере Сумщины

16 мар 2024, 21:19
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Диверсійно-розвідувальна група росіян була знищена в Сумській області.


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У суботу, 16 березня, ворожа ДРГ зайшла на північ Сумщини. Українські оборонці вступили в бій з ворогом та знищили загарбників. Про це голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх заявив в ефірі телемарафону.

Сьогодні, до речі, знову зайшла ДРГ на півночі області, але була знищена нашими Силами оборони. Сили оборони не дають зайти на нашу територію ворогу, — розповів він.

Нагадаємо, 13 березня Сили оборони зірвали розвідувальну місію ворогів, які на човні спробували переплисти Дніпро та висадитися на правому березі в районі Антонівського мосту в обласному центрі. Диверсанти змушені були тікати після того, як по них відкрили щільний вогонь.

Источник: Ракурс


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