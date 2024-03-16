SpaceX строит сеть спутников-шпионов для США. Фото:

https://racurs.ua/n193407-spacex-stroit-set-sputnikov-shpionov-dlya-razvedki-ssha-reuters.html

Ракурс

Американська компанія SpaceX будує мережу з сотень супутників-шпигунів.

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У 2021 році компанія мільярдера Ілона Маска отримала секретний контракт з Національним розвідувальним управлінням, розвідувальним агентством, яке управляє супутниками-шпигунами, на суму 1,8 млрд дол. Про це повідомило видання Reuters.

Зазначається, що в разі успіху ця програма значно розширить можливості американського уряду та військових швидко виявляти потенційні цілі майже в будь-якій точці земної кулі. За інформацією американського видання, цей контракт свідчить, що розвідка США довіряє SpaceX, хоч її власник конфліктував і з адміністрацією Джо Байдена.

ЗМІ вказує, що зараз невідомо, коли нова мережа супутників буде запущена. Також не вдалося з’ясувати, які ще компанії беруть участь у програмі за власними контрактами.

Нагадаємо, у лютому американська компанія з Х’юстона Intuitive Machines запустила свій перший апарат на Місяць із мису Канаверал у штаті Флорида. Ракета SpaceX Falcon 9 використовувалася для запуску космічного корабля «Одіссей».

Джерело: Reuters