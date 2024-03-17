В Приднестровье заявили о якобы атаке дрона на воинскую часть

https://racurs.ua/n193427-v-pridnestrove-zayavili-o-yakoby-atake-drona-na-voinskuu-chast-foto-video.html

Ракурс

У невизнаному Придністров’ї заявили про нібито атаку дрона на військову частину.

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Російські й придністровські пропагандисти публікують фото й відео із залишками згорілого нібито внаслідок цієї «атаки» гелікоптера.

І заявляють, що це «диверсія з метою зірвати вибори президента рф», які в Придністров’ї відбуваються з «кілометровими чергами з охочих проголосувати» за путіна.

Після прильоту на території однієї з військових частин Тирасполя сталася пожежа внаслідок вибуху.

Як повідомляє МДБ, вибух стався в результаті атаки дрона-камікадзе, який був зафіксований з боку «Клеверного мосту», транспортної розв’язки на північ від міста.

Придністровські офіційні ЗМІ стверджують, що постраждалих в результаті удару немає. На відео з місцевих ЗМІ видно, як це було і наслідки удару.

Придністров’я — це підконтрольна росії територія в Молдові.