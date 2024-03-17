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Ракурс
У невизнаному Придністров'ї заявили про нібито атаку дрона на військову частину

У Придністров’ї заявили про нібито атаку дрона на військову частину (ФОТО, ВІДЕО)

17 бер 2024, 17:22
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У невизнаному Придністров’ї заявили про нібито атаку дрона на військову частину.


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Російські й придністровські пропагандисти публікують фото й відео із залишками згорілого нібито внаслідок цієї «атаки» гелікоптера.

І заявляють, що це «диверсія з метою зірвати вибори президента рф», які в Придністров’ї відбуваються з «кілометровими чергами з охочих проголосувати» за путіна.

Після прильоту на території однієї з військових частин Тирасполя сталася пожежа внаслідок вибуху.

Як повідомляє МДБ, вибух стався в результаті атаки дрона-камікадзе, який був зафіксований з боку «Клеверного мосту», транспортної розв’язки на північ від міста.

Придністровські офіційні ЗМІ стверджують, що постраждалих в результаті удару немає. На відео з місцевих ЗМІ видно, як це було і наслідки удару.

Придністров’я — це підконтрольна росії територія в Молдові.

Джерело: Ракурс


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