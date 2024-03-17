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У невизнаному Придністров'ї заявили про нібито атаку дрона на військову частину
У Придністров’ї заявили про нібито атаку дрона на військову частину (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n193427-u-prydnistrov-yi-zayavyly-pro-nibyto-ataku-drona-na-viyskovu-chastynu-foto-video.htmlРакурс
У невизнаному Придністров’ї заявили про нібито атаку дрона на військову частину.
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Російські й придністровські пропагандисти публікують фото й відео із залишками згорілого нібито внаслідок цієї «атаки» гелікоптера.
І заявляють, що це «диверсія з метою зірвати вибори президента рф», які в Придністров’ї відбуваються з «кілометровими чергами з охочих проголосувати» за путіна.
Після прильоту на території однієї з військових частин Тирасполя сталася пожежа внаслідок вибуху.
Як повідомляє МДБ, вибух стався в результаті атаки дрона-камікадзе, який був зафіксований з боку «Клеверного мосту», транспортної розв’язки на північ від міста.
Придністровські офіційні ЗМІ стверджують, що постраждалих в результаті удару немає. На відео з місцевих ЗМІ видно, як це було і наслідки удару.
Придністров’я — це підконтрольна росії територія в Молдові.
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