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путин "нарисовал" себе 87% на "выборах" президента россии
В россии завершились «выборы» путина — какие данные экзитпола и реакция Зеленскогоhttps://racurs.ua/n193434-v-rossii-zavershilis-vybory-putina-kakie-dannye-ekzitpola-i-reakciya-zelenskogo.htmlРакурс
У росії закрилися виборчі дільниці під час виборів президента. володимир путін за наслідками екзитполів набирає 87% голосів.
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Такі цифри наводить державна соціологічна служба ВЦІОМ. На другому місці — комуніст Микола Харитонов, який набирає менш як 5%.
Приблизно таку ж цифру путіну — 87,8% - дає Центрвиборчком за підсумками підрахунку 26% бюлетенів. Остаточні результати очікуються завтра до ранку.
Російська ЦВК заявляє про явку на виборах 74,22%. На голосуванні 2018 року вона була нижчою та становила 67,47%.
Водночас росіяни уже звітують, що явка на окупованій частині України перевищила 80%. Там людей примушували «голосувати».
Президент України закликав світову спільноту не визнавати путіна легітимним керівником росії, та нагадав, що російський диктатор має закінчити на лаві підсудних у Гаазі.
Цими днями російський диктатор імітує чергові вибори. Усім у світі зрозуміло, що цей діяч, як було вже часто в історії, просто захворів на владу та робить усе, щоб правити довічно. Немає такого зла, яке він не скоїть, щоб подовжити особисту владу. І немає нікого у світі, хто був би застрахований від цього. Я дякую кожній державі, кожному лідеру, усім міжнародним організаціям, які називають і називатимуть ці речі своїми іменами. Усе, що росія робить на окупованій території України, є злочином. За все, що зроблено російськими вбивцями в цій війні та заради путінської довічної влади, має бути справедлива відплата. Він боїться найбільше тільки одного — справедливості. Жодної легітимності у цієї імітації виборів немає та бути не може. Цей діяч має закінчити на лаві підсудних у Гаазі — саме це ми маємо забезпечити. Усі у світі, хто цінує життя й порядність.
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