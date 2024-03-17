путін "намалював" собі 87% на "виборах" президента росії

https://racurs.ua/ua/n193434-u-rosiyi-zavershylysya-vybory-putina-yaki-dani-ekzytpolu-ta-reakciya-zelenskogo.html

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У росії закрилися виборчі дільниці під час виборів президента. володимир путін за наслідками екзитполів набирає 87% голосів.

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Такі цифри наводить державна соціологічна служба ВЦІОМ. На другому місці — комуніст Микола Харитонов, який набирає менш як 5%.

Приблизно таку ж цифру путіну — 87,8% - дає Центрвиборчком за підсумками підрахунку 26% бюлетенів. Остаточні результати очікуються завтра до ранку.

Російська ЦВК заявляє про явку на виборах 74,22%. На голосуванні 2018 року вона була нижчою та становила 67,47%.

Водночас росіяни уже звітують, що явка на окупованій частині України перевищила 80%. Там людей примушували «голосувати».

Президент України закликав світову спільноту не визнавати путіна легітимним керівником росії, та нагадав, що російський диктатор має закінчити на лаві підсудних у Гаазі.