Добровольцы наголову разгромили вражеский опорный пункт. Фото:

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Російські добровольці зуміли знищити один із ворожих опорних пунктів в ході прориву російського кордону.

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По ворожому об'єкту злагоджено спрацювали мінометна батарея 1-го механізованого батальйону та взводу ударних дронів «ГРОЗА» РУБпАК. Про це 18 березня повідомив Telegram-канал легіону «Свобода росії».

Як відомо, зараз бійці легіону «Свобода росії» та інших добровольчих формувань продовжують діяти на ворожій території.

Напередодні учасники кількох добровольчих російських формувань 17 березня підняли свої прапори у населеному пункті Козинка в Бєлгородській області.

Також добровольці опублікували статистику втрат армії рф за останні дні.

Нагадаємо, 12 березня добровольці легіону «Свобода росії», Російського добровольчого корпусу та «Сибірського батальйону» прорвали кордон рф. Ці добровольчі батальйони зайшли з території України у Курську та Бєлгородську області. Пізніше вони взяли під контроль село Тьоткіно Курської області.