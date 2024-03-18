Кабмин выделил еще 5 млрд грн для Сил обороны. Фото:

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Українська армія отримала додаткове фінансування від уряду.

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Кабінет міністрів України 18 березня виділив додаткові 5 млрд грн для Сил безпеки й оборони. Кошти спрямують на закупівлю дронів, необхідних для військовослужбовців на передовій. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

Продовжуємо підтримувати українську армію в боротьбі з російським агресором. Кожна гривня, що надходить у держбюджет у вигляді податків, буде йти на посилення нашої обороноздатності, — наголосив він.

Нагадаємо, на початку березня український уряд виділив рекордну суму на будівництво фортифікаційних споруд на Запорізькому напрямку. На це Кабмін передбачив 1,3 млрд грн. Голова Запорізької ОВА Іван Федеров переконував, що будівництво фортифікацій в регіоні проводять зранку і продовжують пізно ввечері, а деякі роботи здійснюються у нічний час.