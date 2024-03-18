Медведь на улицах Словакии, скриншот видео

https://racurs.ua/n193455-v-slovakii-medved-vtoroy-raz-za-tri-dnya-napal-na-prohojih-video.html

Ракурс

У Словаччині стався другий за три дні напад ведмедя на людей.

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У місті Ліптовський Мікулаш 49-річна жінка отримала травму плеча, а 72-річному чоловіку надали медичну допомогу через рану на голові, повідомляє BBC.

Повідомляється, що поліція прогнала ведмедя з міста до лісу.

На відеозаписах інциденту, які з’явилися у соцмережах, показано як ведмідь бігає дорогою, а на одному з них — кидається на людину, що лежить на тротуарі.

Ця новина з’явилася через день після того, як ввечері 15 березня 31-річна туристка з білорусі, загинула, імовірно намагаючись втекти від бурого ведмедя в сусідніх горах Низькі Татри.

Вона йшла з товаришем через густий ліс, коли на них напав ведмідь. За словами чоловіка, вони з жінкою розбіглися в різні боки. Пізніше її тіло знайшов пошуковий собака.

За останні роки в Словаччині було зафіксовано кілька нападів ведмедів, у тому числі один напад зі смертельним результатом у 2021 році, котрий, як повідомлялося, став першим у Словаччині за століття.

Кращий захист навколишнього середовища в Центральній і Східній Європі з 1989 року призвів до того, що ведмеді повернулися до своїх природних середовищ існування у Карпатах, які тягнуться від Румунії через захід України до Словаччини та Польщі. У цій ситуації:

деякі члени владної коаліції Словаччини закликають до більш слабкого захисту ведмедів, щоб зростання чисельності можна було регулювати шляхом полювання.

Міністерство охорони навколишнього середовища Словаччини повідомило, що разом з Румунією воно представить пропозицію на наступній Раді міністрів навколишнього середовища ЄС щодо перегляду статусі ведмедів, оскільки їхня кількість означає, що вони більше не перебувають під загрозою зникнення та можуть бути вибірково відстріляні;

водночас дослідники Однак дослідники кажуть, що не було ніякого вибуху в оціночній популяції ведмедів у Словаччині й вона залишається стабільною на рівні близько 1 тис. 275 особин.

Джерело: BBC