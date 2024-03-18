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Ракурс
Король Чарльз ІІІ, фото: «РБК-Украина»

Российские СМИ распространили фейк о смерти британского короля

18 мар 2024, 16:58
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Посольство Великої Британії в Україні спростувало інформацію про нібито смерть короля Чарльза ІІІ.


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Про це сьогодні, 18 березня, повідомляється на Фейсбук-сторінці посольства.

Повідомляємо, що новина про смерть Короля Чарльза III є фейком, — вказано в повідомленні.

Сьогодні російські ЗМІ опублікували повідомлення про нібито смерть британського монарха, посилаючись на нібито заяву Букінгемського палацу, котра насправді була відсутня на офіційних сторінках.

Источник: Ракурс


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