Російські ЗМІ поширили фейк про нібито смерть британського короля

Король Чарльз ІІІ, фото: «РБК-Україна»

https://racurs.ua/ua/n193456-rosiyski-zmi-poshyryly-feyk-pro-nibyto-smert-brytanskogo-korolya.html

Ракурс

Посольство Великої Британії в Україні спростувало інформацію про нібито смерть короля Чарльза ІІІ.

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Про це сьогодні, 18 березня, повідомляється на Фейсбук-сторінці посольства.

Повідомляємо, що новина про смерть Короля Чарльза III є фейком, — вказано в повідомленні.

Сьогодні російські ЗМІ опублікували повідомлення про нібито смерть британського монарха, посилаючись на нібито заяву Букінгемського палацу, котра насправді була відсутня на офіційних сторінках.