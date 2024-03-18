Російські ЗМІ поширили фейк про нібито смерть британського короля

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Король Чарльз ІІІ, фото: «РБК-Україна»
Російські ЗМІ поширили фейк про нібито смерть британського короляhttps://racurs.ua/ua/n193456-rosiyski-zmi-poshyryly-feyk-pro-nibyto-smert-brytanskogo-korolya.htmlРакурс
Посольство Великої Британії в Україні спростувало інформацію про нібито смерть короля Чарльза ІІІ.
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Про це сьогодні, 18 березня, повідомляється на Фейсбук-сторінці посольства.
Повідомляємо, що новина про смерть Короля Чарльза III є фейком, — вказано в повідомленні.
Сьогодні російські ЗМІ опублікували повідомлення про нібито смерть британського монарха, посилаючись на нібито заяву Букінгемського палацу, котра насправді була відсутня на офіційних сторінках.
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