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Оккупанты заявили о новой атаке на Белгород. Фото: российские паблики
Российский Белгород снова в огне — оккупанты заявляют об обстреле (ФОТО)https://racurs.ua/n193476-rossiyskiy-belgorod-snova-v-ogne-okkupanty-zayavlyaut-ob-obstrele-foto.htmlРакурс
Російський Бєлгород знову потрапив під обстріл.
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У вівторок, 19 березня, Міністерство оборони росії заявило про знищення над Бєлгородською областю «дев'яти реактивних снарядів», які нібито українські військові випустили з реактивних систем залпового вогню Vampire.
Російські пабліки інформують, що снаряди впали на парковці в селищі Розумне. Внаслідок цього загорівся приватний будинок та кілька автомобілів.
Telegram-канал Baza поінформував, що під час обстрілу Бєлгорода постраждали щонайменше троє осіб. Один із постраждалих нібито 14-річний хлопчик, якому від вибуху відірвало кисть. Ще двох постраждалих дітей госпіталізували.
Нагадаємо, 18 березня російські окупанти звітували про «успішне» відбиття атаки на Бєлгород та нібито знищення 10 снарядів з реактивної системи залпового вогню RM-70 Vampire. У самому ж місті все ж були прильоти та руйнування.
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