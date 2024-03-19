Оккупанты заявили о новой атаке на Белгород. Фото: российские паблики

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Ракурс

Російський Бєлгород знову потрапив під обстріл.

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У вівторок, 19 березня, Міністерство оборони росії заявило про знищення над Бєлгородською областю «дев'яти реактивних снарядів», які нібито українські військові випустили з реактивних систем залпового вогню Vampire.

Російські пабліки інформують, що снаряди впали на парковці в селищі Розумне. Внаслідок цього загорівся приватний будинок та кілька автомобілів.

Telegram-канал Baza поінформував, що під час обстрілу Бєлгорода постраждали щонайменше троє осіб. Один із постраждалих нібито 14-річний хлопчик, якому від вибуху відірвало кисть. Ще двох постраждалих дітей госпіталізували.

Нагадаємо, 18 березня російські окупанти звітували про «успішне» відбиття атаки на Бєлгород та нібито знищення 10 снарядів з реактивної системи залпового вогню RM-70 Vampire. У самому ж місті все ж були прильоти та руйнування.