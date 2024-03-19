Диктатура объявила эвакуацию из Белгородской области. Фото:

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Масштабну евакуацію з Бєлгородської області анонсувала російська диктатура.

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Влада Бєлгородської області вирішила вивезти 9 тис. осіб з регіону у зв’язку з періодичними обстрілами території регіону. Відселити людей вирішили через «небезпечну обстановку». Окупанти звинувачують Україну в обстрілах. Відповідну заяву зробив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков, передає пропагандистське РІА «Новости».

За його словами, евакуацію проведуть з населених пунктів Бєлгорода, Бєлгородського району, Шебекинського округу та Грайворонського району. На 22 березня запланована евакуація 1,2 тис. дітей. Їх вивезуть до Пензи, Тамбова, Калуги та Ставропольського краю.

Нагадаємо, 12 березня добровольці легіону «Свобода росії», Російського добровольчого корпусу та «Сибірського батальйону» прорвали кордон рф. Ці добровольчі батальйони зайшли з території України у Курську та Бєлгородську області. У цих регіонах ведуться бойові дії.

Російські легіонери регулярно закликали диктатуру не заважати цивільним росіянам покинути зону бойових дій, але російська влада ігнорувала ці заклики.

Джерело: РІА «Новости»