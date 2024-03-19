Российский траулер затонул в Калининградской области. Фото: соцсети

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Траулер «Капітан Лобанов» загорівся та затонув на території країни-агресора.

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Загоряння на судні виникло внаслідок «нештатної ситуації». Постраждали кілька осіб. Таку заяву зробив керівник прес-служби Калінінградського обласного уряду Дмитро Лисков, але подробиці інциденту не навів. Про це повідомило видання «Комерсант».

Тим часом Telegram-канал 112 поінформував, що російський траулер затонув у Балтиці недалеко від міста Піонерський в Калінінградській області. Зазначається, що одна людина загинула, а ще двоє вважаються зниклими безвісти.

За інформацією Telegram-каналу Baza, попередньою причиною події став вибух на борту судна.

Три роки тому траулер «Капітан Лобанов» завалився набік під час спуску на воду, після чого частково затонув.

Нагадаємо, на початку березня в Червоному морі затонув британський суховантаж Rubymar, що йшов під прапором Белізу. Судно перевозило понад 20 тис. т токсичних добрив й було атаковано балістичною ракетою хусидів.

Джерела: «Комерсант», Baza, 112