В ЕС предлагают направить 90% доходов от замороженных российских активов на покупку оружия

https://racurs.ua/n193485-v-es-predlagaut-napravit-90-dohodov-ot-zamorojennyh-rossiyskih-aktivov-na-pokupku-orujiya.html

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Голова європейської дипломатії запропонує використати 90% доходів від заморожених російських активів на покупку зброї Україні через Європейський фонд миру. Решту 10% Жозеп Боррель пропонує переказати до бюджету ЄС і використати на розбудову потужностей української оборонної промисловості.

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Пропозицію країнам-членам ЄС Боррель зробить 20 березня.

Bloomberg напередодні писав, що ЄС підготував законодавство, яке вже в липні дозволить передати Україні прибутки від заморожених російських суверенних активів. Це дозволить використовувати приблизно €3 мільярди на рік для фінансування зброї.

Боррель наголосив, що пропозиція полягає у використанні прибутку від активів, що зберігаються в Європі, а не самих активів. За його словами, це може принести близько 3 мільярдів євро на рік.

Єврокомісія готує план часткового використання російських грошей або прибутку від їхнього інвестування, який може з’явитися до саміту Євросоюзу 21−22 березня.

Рада міністрів закордонних справ ЄС погодила виділення 5 мільярдів євро на військову підтримку України.

ЄС дотримується своїх зобов’язань. Фонд допомоги Україні перетворює наші слова на дії. За допомогою фонду ми продовжимо підтримувати Україну, щоб захистити себе від російської агресії будь-якими засобами та стільки, скільки буде потрібно, — сказав голова європейської дипломатії.