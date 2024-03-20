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Атака на российский аэродром – в Энгельсе было 11 самолетов
Атака на российский аэродром — в Энгельсе было 11 самолетов (ФОТО)https://racurs.ua/n193514-ataka-na-rossiyskiy-aerodrom-v-engelse-bylo-11-samoletov-foto.htmlРакурс
Згідно з супутниковими знімками, які є у розпорядженні видання «Схеми», 19 березня на території російського аеродрому в Енгельсі було 11 літаків, зокрема дев’ять бомбардувальників
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Йдеться про шість Ту-95 (один з яких в неробочому стані) та три Ту-160, зазначають журналісти.
Українські дрони «вразили цілі» на аеродромі у російському Енгельсі, повідомляли джерела кількох українських ЗМІ у ГУР.
Губернатор регіону підтверджував атаку, утім казав про відсутність постраждалих і руйнувань.
За даними українських розвідників, під час атаки були використані дрони українського виробництва. У відомстві заявили, що «цілі уражені», водночас не розголошується, які саме.
Міноборони рф повідомляло про знищення чотирьох українських БПЛА над Саратовською областю цієї ночі.
У місті Енгельс у Саратовській області росії розташований військовий аеродром, де базуються стратегічні бомбардувальники. З нього, зокрема, злітають російські літаки, які атакують цілі в Україні.