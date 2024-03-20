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Украинские дроны атаковали рф в ночь на 20 марта, фото: Google Maps

Российский Энгельс в ночь на 20 марта атаковали дроны ГУР — СМИ

20 мар 2024, 12:04
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Дрони Головного управління розвідки Міноборони у ніч на сьогодні, 20 березня, атакували місто Енгельс у Саратовській області рф, де розташований військовий аеродром стратегічної авіації.


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Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на у спецслужбах.

Це була планова робота Головного управління розвідки, — зазначило джерело агентства.

Нагадаємо, сьогодні у соцмережах з’явилися повідомлення про кілька потужних вибухів в Енгельсі та відповідні відео. Рашисти стверджують, що нібито збили кілька українських безпілотників.

Джерело: «Укрінформ»


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