Украинские дроны атаковали рф в ночь на 20 марта, фото: Google Maps

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Ракурс

Дрони Головного управління розвідки Міноборони у ніч на сьогодні, 20 березня, атакували місто Енгельс у Саратовській області рф, де розташований військовий аеродром стратегічної авіації.

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Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на у спецслужбах.

Це була планова робота Головного управління розвідки, — зазначило джерело агентства.

Нагадаємо, сьогодні у соцмережах з’явилися повідомлення про кілька потужних вибухів в Енгельсі та відповідні відео. Рашисти стверджують, що нібито збили кілька українських безпілотників.

Джерело: «Укрінформ»