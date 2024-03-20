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Украинские дроны атаковали рф в ночь на 20 марта, фото: Google Maps
Российский Энгельс в ночь на 20 марта атаковали дроны ГУР — СМИhttps://racurs.ua/n193505-rossiyskiy-engels-v-noch-na-20-marta-atakovali-drony-gur-smi.htmlРакурс
Дрони Головного управління розвідки Міноборони у ніч на сьогодні, 20 березня, атакували місто Енгельс у Саратовській області рф, де розташований військовий аеродром стратегічної авіації.
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Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на у спецслужбах.
Це була планова робота Головного управління розвідки, — зазначило джерело агентства.
Нагадаємо, сьогодні у соцмережах з’явилися повідомлення про кілька потужних вибухів в Енгельсі та відповідні відео. Рашисти стверджують, що нібито збили кілька українських безпілотників.
Джерело: «Укрінформ»
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