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Українські дрони атакували рф в ніч на 20 березня, фото: Google Maps
Російський Енгельс у ніч на 20 березня атакували дрони ГУР — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n193505-rosiyskyy-engels-u-nich-na-20-bereznya-atakuvaly-drony-gur-zmi.htmlРакурс
Дрони Головного управління розвідки Міноборони у ніч на сьогодні, 20 березня, атакували місто Енгельс у Саратовській області рф, де розташований військовий аеродром стратегічної авіації.
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Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на у спецслужбах.
Це була планова робота Головного управління розвідки, — зазначило джерело агентства.
Нагадаємо, сьогодні у соцмережах з’явилися повідомлення про кілька потужних вибухів в Енгельсі та відповідні відео. Рашисти стверджують, що нібито збили кілька українських безпілотників.
Джерело: «Укрінформ»