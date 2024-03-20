Рашисти обстріляли автомобілі з цивільними на Херсонщині, двоє загиблих

Росіяни вбили двох цивільних на Херсонщині, фото: «Российская газета»

https://racurs.ua/ua/n193504-rashysty-obstrilyaly-avtomobili-z-cyvilnymy-na-hersonschyni-dvoie-zagyblyh.html

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Російські військові атакували автівки з цивільними у Херсонській громаді, в результаті загинули двоє чоловіків.

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Про це сьогодні, 20 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що обстріл стався на дорозі між населеними пунктами Садове та Антонівка.