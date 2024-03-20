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Ракурс
Росіяни вбили двох цивільних на Херсонщині, фото: «Российская газета»

Рашисти обстріляли автомобілі з цивільними на Херсонщині, двоє загиблих

20 бер 2024, 11:46
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Російські військові атакували автівки з цивільними у Херсонській громаді, в результаті загинули двоє чоловіків.


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Про це сьогодні, 20 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що обстріл стався на дорозі між населеними пунктами Садове та Антонівка.

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків. Орієнтовно, їм було по 40 років", — повідомив Прокудін.

Джерело: Ракурс


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