Рашисти обстріляли автомобілі з цивільними на Херсонщині, двоє загиблих

Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Росіяни вбили двох цивільних на Херсонщині, фото: «Российская газета»
Рашисти обстріляли автомобілі з цивільними на Херсонщині, двоє загиблихhttps://racurs.ua/ua/n193504-rashysty-obstrilyaly-avtomobili-z-cyvilnymy-na-hersonschyni-dvoie-zagyblyh.htmlРакурс
Російські військові атакували автівки з цивільними у Херсонській громаді, в результаті загинули двоє чоловіків.
.
Про це сьогодні, 20 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що обстріл стався на дорозі між населеними пунктами Садове та Антонівка.
За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків. Орієнтовно, їм було по 40 років", — повідомив Прокудін.
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Легітимність президента: як не допустити кризи 20 травня — думки суддів КСУ
Строк повноважень президента: юридичні аргументи чи політичні розрахунки
Як оформити спадщину. Енциклопедія від нотаріуса Вікторії Дерев’янко
Загрузка...