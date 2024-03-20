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Ракурс
Наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини, фото: Сергій Лисак

Рашисти вночі обстріляли Дніпропетровщину, шестеро поранених (ФОТО)

20 бер 2024, 10:58
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 20 березня, обстріляли Синельниківський район Дніпропетровської області.


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В результаті поранені шестеро людей, п’ятеро з них — у лікарні. Серед потерпілих 13-річна дівчинка та 15-річний підліток. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зруйновані п’ять приватних будинків, також є й пошкоджені оселі. Зачепило лінії електропередач і газогін.

Крім того, вранці ворог обстріляв з артилерії Нікополь. Постраждав 27-річний чоловік, який лікуватиметься вдома. У місті понівечені магазин та комунальне підприємство, житло, господарські споруди та авто.

Наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини, фото: Сергій Лисак

Джерело: Ракурс


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