Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российских обстрелов Днепропетровщины, фото: Сергей Лысак

Рашисты ночью обстреляли Днепропетровщину, шестеро раненых (ФОТО)

20 мар 2024, 10:58
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 20 березня, обстріляли Синельниківський район Дніпропетровської області.


.

В результаті поранені шестеро людей, п’ятеро з них — у лікарні. Серед потерпілих 13-річна дівчинка та 15-річний підліток. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зруйновані п’ять приватних будинків, також є й пошкоджені оселі. Зачепило лінії електропередач і газогін.

Крім того, вранці ворог обстріляв з артилерії Нікополь. Постраждав 27-річний чоловік, який лікуватиметься вдома. У місті понівечені магазин та комунальне підприємство, житло, господарські споруди та авто.

Наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини, фото: Сергій Лисак

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров