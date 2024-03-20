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Ракурс
Российские захватчики продолжают обстреливать Сумщину, фото: Национальная полиция

Рашисты ночью и утром совершили 16 обстрелов Сумщины — ОГА

20 мар 2024, 10:42
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Російські загарбники сьогодні, 20 березня, вночі та вранці здійснили 16 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області.


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Всього зафіксовано 65 вибухів. Про це повідомила прес-служба Сумської ОВА.

Зазначається, що обстрілів зазнали шість громад:

  • по Краснопільській громаді ворог бив з міномета (три вибухи) та гранатомету (14 вибухів)%
  • Великописарівську громаду обстрілювали з артилерії (п'ять вибухів) та міномету (чотири вибухи), а також завдано авіаудари керованими авіабомбами (15 вибухів);
  • у Миропільській громаді зафіксовано обстріли з артилерії (31 вибухів);
  • Есманьську громаду обстрілювали зі стрілецької зброї та міномету (два вибухи);
  • по Новослобідській громаді росіяни вдарили з артилерії (чотири вибухи);
  • по Юнаківській громаді було здійснено скидання ВОГ з БПЛА (один вибух).

Впродовж минулої доби на Сумщині було зафіксовано 136 ударів, повідомляє прес-служба поліції Сумської області.

Внаслідок обстрілів загинула цивільна особа, пошкоджено 4 приватні будинки, адміністративну будівлю, приміщення школи та дитячого садку, лікарню, магазин, зруйновано будівлю ліцею. Також сталося загорання двоповерхового багатоквартирного будинку, — вказано в повідомленні.

Источник: Ракурс


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