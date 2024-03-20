Российские захватчики продолжают обстреливать Сумщину, фото: Национальная полиция

https://racurs.ua/n193502-rashisty-nochu-i-utrom-sovershili-16-obstrelov-sumschiny-oga.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 20 березня, вночі та вранці здійснили 16 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області.

.

Всього зафіксовано 65 вибухів. Про це повідомила прес-служба Сумської ОВА.

Зазначається, що обстрілів зазнали шість громад:

по Краснопільській громаді ворог бив з міномета (три вибухи) та гранатомету (14 вибухів)%

Великописарівську громаду обстрілювали з артилерії (п'ять вибухів) та міномету (чотири вибухи), а також завдано авіаудари керованими авіабомбами (15 вибухів);

у Миропільській громаді зафіксовано обстріли з артилерії (31 вибухів);

Есманьську громаду обстрілювали зі стрілецької зброї та міномету (два вибухи);

по Новослобідській громаді росіяни вдарили з артилерії (чотири вибухи);

по Юнаківській громаді було здійснено скидання ВОГ з БПЛА (один вибух).

Впродовж минулої доби на Сумщині було зафіксовано 136 ударів, повідомляє прес-служба поліції Сумської області.